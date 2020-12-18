В Свердловской области снова выявлено 402 случая коронавируса за сутки

Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 221 человек, в Нижнем Тагиле — 19 случаев. Кроме того, инфекция выявлена у жителей Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ивделя, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска, Серова и других.