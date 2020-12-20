В Свердловской области за сутки снова выявлено более 400 заболевших коронавирусом

Больше всего зараженных в Екатеринбурге — 224, в Нижнем Тагиле — 24 случая. Кроме того, инфекция выявлена у жителей Алапаевска, Богдановича, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района и других.
Всего с начала пандемии на Среднем Урале подтверждено 54 143 случая COVID-19.
620 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 370 — в реанимации, 234 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки выявлено 28 948 случаев заражения инфекцией. Больше всего в Москве — 7263, Санкт-Петербурге — 3759 и Московской области — 1539. С начала пандемии COVID-19 заразились 2 848 377 россиян.
За сутки по выздоровлению из медучреждений было выписано 409 пациентов. Общее число вылечившихся достигло 46 446 человек.
По стране за сутки выписали 20 915 человек. Больше всего в Москве — 4790, Санкт-Петербурге — 2326 и Московской области — 1098. Общее количество выздоровевших составило 2 275 657 человек.
По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 612 676 россиян.
С 19 по 20 декабря от коронавируса в регионе скончались 16 человек. С начала пандемии от инфекции умерло 1 328 свердловчан.
В России за сутки умерло 511 человек. Больше всего в Москве — 77, Санкт-Петербурге — 73 и Воронежской области — 22. Общее число летальных случаев — 50 858.