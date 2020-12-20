В Свердловской области за сутки снова выявлено более 400 заболевших коронавирусом

Больше всего зараженных в Екатеринбурге — 224, в Нижнем Тагиле — 24 случая. Кроме того, инфекция выявлена у жителей Алапаевска, Богдановича, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района и других.