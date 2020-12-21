Размер госдолга Хабаровского края сократился на 4,5 млрд рублей при Дегтяреве

Сумма госдолга в Хабаровском крае начала наращиваться с 2012 года, сразу после майских указов президента. На цели их исполнения федеральным бюджетом было выделено для ДФО 53 миллиарда рублей, еще 130 миллиардов рублей предоставила краевая казна. По этой причине доходы местного бюджета значительно уменьшились, в связи с этим администрация края с тогдашним руководителем Вячеславом Шпортом была вынуждена пойти на наращивание расходной части бюджета. Правительство решило взять займы, в том числе и у коммерческих банков.