В Свердловской области за сутки снова зарегистрировано почти 400 случаев COVID-19

Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 150, в Нижнем Тагиле — 15 случаев. Также выявлены случаи заболевания у жителей Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Сухого Лога, Серова и других муниципалитетов.