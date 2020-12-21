TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Свердловской области за сутки снова зарегистрировано почти 400 случаев COVID-19

21 декабря 2020, 08:48
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области за сутки выявлено 396 случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области растет число тяжело больных коронавирусом.

Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 150, в Нижнем Тагиле — 15 случаев. Также выявлены случаи заболевания у жителей Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Сухого Лога, Серова и других муниципалитетов.

Общее количество подтвержденных случаев — 54 539.

630 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 364 лежат в реанимации, 226 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России за сутки зафиксировано 29 350 случаев коронавируса в 84 регионах страны. Больше всего в Москве — 7797, Санкт-Петербурге — 3752 и Московской области — 1523. С начала пандемии инфекция была выявлена у 2 877 727 россиян.

Число выздоровевших пациентов на Среднем Урале превышает количество заболевших.

За сутки по выздоровлению из больниц региона было выписано 400 человек. С начала пандемии выздоровели 46 846 пациентов.

В России за минувшие сутки выписали 19 705 человек. Общее количество выздоровевших — 2 295 362 пациента.

В Свердловской области снова снижается количество смертельных случаев от коронавируса за сутки.

За время пандемии от инфекции скончались 1343 свердловчанина, из них 15 умерли за прошедшие сутки.

В России за сутки умерло 493 заболевших коронавирусом, всего скончались 51 351 россиян.

#Россия#Свердловская область#Статистика#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14