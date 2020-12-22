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В центре Екатеринбурга прошел мощный салют

22 декабря 2020, 03:43
Фото: скриншот с видео Е1
Вчера вечером в столице Урала прогремел мощный салют.

Жители города видели его с разных концов города, он длился около 10 минут. Подписчики E1 отмечают, что салют был не хуже, чем на День города или День победы.

В мэрии Екатеринбурга пояснили, что не в курсе того, кто является устроителем мероприятия. Однако инсайдер сообщил, что таким образом отметил свой день рождения екатеринбургский предприниматель.

Фото: скриншот с видео Е1

Напомним, в конце ноября в Екатеринбурге с размахом отметили день рождения сына основателя компании «Сима-ленд». На мероприятии выступили Полина Гагарина и Александр Розенбаум.

Полина Гагарина и Александр Розенбаум выступили для «Сима-ленд» в разгар пандемии
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#Екатеринбург#Салют#Новости УрФО#Общество
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