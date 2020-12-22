Врачи сомневаются в эффективности «Эвалара» при коронавирусе

Стоит отметить, что «Эвалар» уже почти не регистрирует свою продукцию в России. Возможно, это связано с большим количеством жалоб от потребителей на качество товаров и способы их продвижения. Так, в 2019 году ФАС признала компанию виновной в нарушении закона о рекламе. Производители нередко приписывали препаратам несуществующие свойства.