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СберМаркет начал доставлять товары из сети «Мегамарт» всего за 2 часа

23 декабря 2020, 03:03
Фото: СберМаркет
Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет расширил количество магазинов-партнеров. Теперь жители Нижнего Тагила смогут заказывать товары первой необходимости из торговой сети «Мегамарт» с доставкой прямо до двери.

Для заказа из сети «Мегамарт» пользователям СберМаркета будут доступно более 15 тысяч наименований товаров, среди которых не только продукты питания, но и бытовая химия, косметика, товары для дома и многое другое.

Напомним, ранее жители Нижнего Тагила могли заказывать товары из торговых сети ЛЕНТА. Чтобы получить все необходимые товары уже через несколько часов, нужно зайти на сайт или в приложение сервиса. После этого ввести адрес доставки, выбрать доступный магазин и отобрать все необходимые товары из каталога. Затем останется только выбрать время, когда будет удобно встретить курьера. Наконец, одна из доступных опций — это бесконтактная доставка. Курьер оставит заказ у дверей и сообщит о доставке по телефону, а оплата пройдёт картой онлайн.

В Нижнем Тагиле популярный сервис СберМаркет доставит продукты за два часа
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