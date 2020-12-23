Тагильчан в конце недели ожидает морозная и снежная погода

В четверг 24 декабря погода ожидается пасмурная с осадками в виде снега. Температура воздуха в первой половине дня не превысит -3 градусов. Однако уже после обеда похолодает до -11. Ближе к ночи температура воздуха понизится до -21 градуса. Ветер во второй половине дня ожидается северо-западный с порывами до девяти метров в секунду.