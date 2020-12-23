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Тагильчан в конце недели ожидает морозная и снежная погода

23 декабря 2020, 06:54
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле с середины недели ожидается теплая погода с осадками в виде снега.

В четверг 24 декабря погода ожидается пасмурная с осадками в виде снега. Температура воздуха в первой половине дня не превысит -3 градусов. Однако уже после обеда похолодает до -11. Ближе к ночи температура воздуха понизится до -21 градуса. Ветер во второй половине дня ожидается северо-западный с порывами до девяти метров в секунду.

В пятницу 25 декабря столбики термометра опустятся до -22 градусов. Такая температура сохранится в течение дня с возможным повышением на два-три градуса. Ветер восточный и юго-восточный с порывами до семи метров в секунду. Также ожидаются осадки в виде небольшого снега.

В субботу 26 декабря утром еще сохранится морозная погода в -18 градусов. Уже после обеда температура начнет повышаться и к 23.00 ожидается потепление до -7 градусов. Ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду.

В воскресенье 27 декабря ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Температура воздуха не превысит -6 градусов. Ветер сменит направление на южное с порывами до 10 метров в секунду.

#Снег#Погода#Нижний Тагил#Экология#Здоровье
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