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Posted 2 января 2021,, 15:06

Published 2 января 2021,, 15:06

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

«Россети» ликвидируют последствия ледяного дождя в Псковской области

2 января 2021, 15:06
В Псковской области специалисты «Россети Северо-Запад» трудятся 24 часа в сутки. На регион обрушились сильнейшие снегопады и ледяной ливень.

Линии электропередачи под Псковом испытывают экстремальные нагрузки из-за непредсказуемых осадков и перепадов температур. Неблагоприятные метеоусловия держатся в регионе всю последнюю неделю. Об этом пишут «Новые известия».

«Россети» уже создали в Псковской области 110 аварийно-ремонтных бригад. Всего задействовано 509 человек и 149 единиц особой техники. Энергетики работают в отдаленных районах региона, жители которых страдают из-за непогоды. Для этого приходится расчищать дороги от метровых сугробов и рухнувших деревьев. Холдинг запустил 21 передвижную дизель-генераторную установку общей мощностью 2,1 МВт. Таким образом, удалось наладить резервное электроснабжение населения.

Два десятка запасных бригад из прочих региональных подразделений группы «Россети» направляются на усиление состава энергетиков в Псковскую область. Каждое социально значимое учреждение не осталось без света. Электричество поступает в полном объеме.

Операторы горячей линии «Россетей» 8-800-220-0-220 и администраторы портала светлаястрана.рф отвечают на сообщения о проблемах с линиями электропередачи в круглосуточном режиме.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних(Россети Московский регион, Россети Юг, Россети Сибирь, Россети Урал и др.) и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию.

#Общество
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