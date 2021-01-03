Энергетики «Россетей» восстановили энергоснабжение Псковской области на 80%

Posted 3 января 2021,, 13:53
Published 3 января 2021,, 13:53
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
По сообщению издания «Новые известия», на данный момент последствия ледяного дождя и обильного снегопада в Псковской области устранены на восемьдесят процентов. На данный момент специалисты филиала энергетической компании «Россети» приступили к заключительному этапу восстановительных работ — практически во всех населенных пунктах региона энергоснабжение подается в штатном режиме.
Энергетикам потребовались одни сутки, чтобы восстановить подачу электричества
в 812 поселениях Псковской области. Чтобы восстановить поврежденные участки сети в максимально короткие сроки, псковское подразделение «Россетей» направило 128 мобильных бригад. Общее количество сотрудников, принимающих участие в устранении последствий аномальной погоды, превышает 600 человек.
Ранее энергетики завершили работы по восстановлению системообразующей сети 35-110 кВ. Сейчас на распределительных линиях 6-10 кВ специалисты работают в круглосуточном режиме.
В компании «Россети Северо-Запад» сообщили, что сетевики ни на минуту не прекратят работу до тех пор, пока энергоснабжение не будет полностью восстановлено во всем регионе. Для быстрой ликвидации последствий ледяного дождя и снегопада задействуются все силы и средства, в том числе восемьдесят три дизельных генератора — их общая мощность составляет 3,9 МВт.
Отмечается, что ранее «Россети Северо-Запад» ввели особый режим работы. Он сохраняется до сих пор.
Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних(Россети Московский регион, Россети Юг, Россети Сибирь, Россети Урал и др.) и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию.