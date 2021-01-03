Энергетики «Россетей» восстановили энергоснабжение Псковской области на 80%

В компании «Россети Северо-Запад» сообщили, что сетевики ни на минуту не прекратят работу до тех пор, пока энергоснабжение не будет полностью восстановлено во всем регионе. Для быстрой ликвидации последствий ледяного дождя и снегопада задействуются все силы и средства, в том числе восемьдесят три дизельных генератора — их общая мощность составляет 3,9 МВт.