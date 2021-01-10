Фестивали, спектакли и конкурсы: лучшие культурные мероприятия Нижнего Тагила в 2020

Posted 10 января 2021,, 11:35
Published 10 января 2021,, 11:35
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
25 апреля в Нижнем Тагиле прошла Библионочь, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной Войне. Тагильчане смогли поучаствовать в мастер-классах, выставках, викторинах и марафонах на сайте Центральной городской библиотеки и в соцсетях. Десятки тагильчан зажгли огонь в видео-эстафете «Свеча памяти» и прочитали стихи о войне на поэтическом марафоне «Вместо тысячи слов», проводимого в Instagram. Также были организованы онлайн-галерея «Война в рисунках детей» и виртуальная выставка книг о войне. Кроме того, организаторы предлагали посмотреть видеозаписи мастер-классов по изготовлению открыток, брошей и закладок, отдельный раздел был посвящен интерактивным играм и викторинам.
3 ноября жители Нижнего Тагила посетили виртуальные выставки, культурные лекции, премьеры фильмов об искусстве в рамках Ночи музеев во «ВКонтакте». Можно было посмотреть коллекции из музеев Фаберже, Московского Кремля, Космонавтики, Анны Ахматовой, Третьяковской галереи и других.
26 сентября в поселке Черноисточинск прошел масштабный арт-фестиваль «Демидов-фест». Мероприятие проводили на исторической территории бывшего Демидовского завода, организатором являлась площадка «АртРезиденция». На фестивале было более 20 точек активности и проведено много мероприятий. Была организована выставка современных художников, мастера и ремесленники продавали товары, выступали творческие коллективы, проведен краеведческий квест и другие мероприятия. На мероприятии присутствовали не только уральцы, но и жители Москвы и Санкт-Петербурга. «Демидов-фест» собрал около пяти тысяч человек.
19 сентября в Нижнем Тагиле провели четвертый народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп», который посетили более тысячи жителей города. В рамках мероприятия работали концертно-развлекательные, детские, спортивные площадки. Кроме того, организаторы провели выставку-ярмарка от мастеров народных промыслов. В концертной программе посетители увидели русские и украинские песни, а также танцы различных народов. В рамках фестиваля прошла открытая силовая тренировка для всех добровольцев. Организатором мероприятия стал Центр развития туризма Нижнего Тагила.
В 2020 году в афише фестиваля «Браво» оказались три спектакля из тагильских театров: «Кукольный голос» нижнетагильского Театра кукол и «О любви» и «Головлевы. Маменька» нижнетагильского Драматического театра. Всего в Свердловской области за минувший сезон было выпущено 136 премьер, лучшими члены жюри признали 24. Из-за пандемии они сами приезжали в театры и вручали победные статуэтки.
В октябре фильм «Народный храм» тагильского режиссера Игоря Харькова стал призером международного кинофестиваля «Святой Владимир», который проходил в Севастополе. Он занял второе место в номинации «Православный телепроект». В фильме рассказывается история строительства, разрушения и возрождения храма во имя Святого Благоверного князя Александра Невского в Нижнем Тагиле.
В сентябре в столице России прошел Х международный фестиваль частных театров «Московская обочина». В нем принял участие тагильский «Маленький театр» со спектаклем «С широко закрытыми глазами». Всего на фестиваль были приглашены 13 театров из разных городов страны.
13 сентября в Девятом поселке Нижнего Тагила на новой спортплощадке прошел третий фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть!». Его организовал общественник Александр Коченков. В мероприятии приняли участие около 300 человек, новинками фестиваля стали такие дисциплины, как настольный теннис и батл по уличным танцам. В завершении выступила кавер-группа.
Также 13 сентября были подведены итоги пятого Фестиваля рыжих, организованного Центром развития туризма города Нижний Тагил. С 25 августа тальчане присылали свои фотографии в различных «рыжих» номинациях. В рамках культурной программы также выступила кавер-группа.
Репертуар нижнетагильского Театра кукол пополнился спектаклем «Синяя птица». В сказке красочные декорации и красивые спецэффекты. Режиссером стал Никита Шмитько, спектакль поставлен на средства из федерального бюджета по проекту «Культура малой родины».
В Молодежном театре Нижнего Тагила новый спектакль по произведениям Григория Остера поставил главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев. Премьера «Остер —класс. Конфетоедение» состоялась 3 октября.
В Нижнем Тагиле в ноябре 2020 года в новом Молодежном театре состоялась премьера спектаклей по пьесам местных подростков. С девятью девушками в возрасте от 12 до 16 лет занимались театральные педагоги, режиссеры и драматурги.
В Нижнем Тагиле на лестницах фойе Драмтеатра режиссер Пётр Шерешевский из Санкт-Петербурга поставил спектакль «Молоко», посмотреть который смогут жители старше 18 лет. В спектакле играют обнаженные актеры. Постановка несколько лет участвует в различных конкурсах.
Десятилетняя певица из Нижнего Тагила Богдана Борей стала лауреатом Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России». В ноябре 2020 года она получила приглашение на церемонию награждения в Москву и спела в большом концертном зале Кремля.
В декабре 2020 года воспитанник тагильского цирка «Аншлаг» Олег Чмутов стал лауреатом международного фестиваля «На языке мира». Несмотря на травму, он выполнил трюки на вращающемся обруче. Номер длится 4,5 минуты, все это время Олег находится на реквизите. Дополнительно к диплому тагильчанин получил специальные призы и приглашение на работу в Росгосцирк.