Фестивали, спектакли и конкурсы: лучшие культурные мероприятия Нижнего Тагила в 2020

25 апреля в Нижнем Тагиле прошла Библионочь, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной Войне. Тагильчане смогли поучаствовать в мастер-классах, выставках, викторинах и марафонах на сайте Центральной городской библиотеки и в соцсетях. Десятки тагильчан зажгли огонь в видео-эстафете «Свеча памяти» и прочитали стихи о войне на поэтическом марафоне «Вместо тысячи слов», проводимого в Instagram. Также были организованы онлайн-галерея «Война в рисунках детей» и виртуальная выставка книг о войне. Кроме того, организаторы предлагали посмотреть видеозаписи мастер-классов по изготовлению открыток, брошей и закладок, отдельный раздел был посвящен интерактивным играм и викторинам.