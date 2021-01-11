Эксперты включили Алексея Васильева в число 30 лучших политтехнологов России

Васильев отметил, что составление объективного рейтинга лучших специалистов в данной сфере осложнено тем, что все рассматриваемые ЦПК кандидатуры являются в равной степени достойными и уважаемыми специалистами. Он подчеркнул, что при составлении списка лучших политтехнологов приоритетной считается активность в СМИ, но на самом деле не все участники являются публичными персонами.