Секреты стратегических предприятий России в опасности из-за «Виллис»

Брокер обязан хранить коммерческую тайну и не разглашать конфиденциальные данные о своих клиентах, но в случае если он становится участником расследования надзорных органов и сотрудничает со следствием, санкции могут быть смягчены. Так, десять лет назад «Виллис» обвиняли в передаче 27 миллионов фунтов стерлингов иностранным третьим лицам. Британское управление по финансовому регулированию и надзору ограничилось выписанным штрафом в 6 миллионов фунтов, так как «Виллис» обвинили не в коррупции (что грозило бы намного более серьезными санкциями), а в том, что компания не предприняла шагов, чтобы исключить возможность использования средств, переведенных ею третьим лицам за рубежом, в коррупционных целях.