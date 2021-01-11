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Posted 11 января 2021,, 15:33

Published 11 января 2021,, 15:33

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Секреты стратегических предприятий России в опасности из-за «Виллис»

11 января 2021, 15:33
Эксперты прогнозируют возможность появления нового крупного игрока на рынке страхования в России. Монополия может возникнуть как результат слияния компаний Aon Plc (АОН) и Willis Towers Watson («Виллис»).

По данным Центробанка, доля нового иностранного игрока на рынке достигнет 40%. В настоящее время клиентами «Виллис» являются ключевые российские компании, такие как «Газпром», «Лукойл» «Новатэк», «Роснефть». Корпорации предоставляют брокеру информацию о техническом состоянии оборудования, планах по модернизации и масштабированию производства. Таким образом, как отмечают «Новые известия», через «Виллис» стратегические предприятия России окажутся открытыми для западных властей, которые и так активно вводят санкции.

Брокер обязан хранить коммерческую тайну и не разглашать конфиденциальные данные о своих клиентах, но в случае если он становится участником расследования надзорных органов и сотрудничает со следствием, санкции могут быть смягчены. Так, десять лет назад «Виллис» обвиняли в передаче 27 миллионов фунтов стерлингов иностранным третьим лицам. Британское управление по финансовому регулированию и надзору ограничилось выписанным штрафом в 6 миллионов фунтов, так как «Виллис» обвинили не в коррупции (что грозило бы намного более серьезными санкциями), а в том, что компания не предприняла шагов, чтобы исключить возможность использования средств, переведенных ею третьим лицам за рубежом, в коррупционных целях.

Таким образом, у аналитиков есть основания опасаться, что «Виллис» воспользуется возможностью получить послабления от государства в обмен на конфиденциальную информацию о своих клиентах.

Специалисты также обращают внимание на несоразмерные суммы премий, которые выплачиваются сотрудникам «Виллис». В некоторых случаях несколько человек получают вознаграждение больше, чем прибыль всей компании. Это также ставит под удар российские компании, поскольку, вероятнее всего, привлечет внимание надзорных органов.

В настоящее время Европейская комиссия занимается проверкой по поводу слияния «Виллис» и АОН. Эксперты не исключают, что это может закончиться для российских предприятий раскрытием конфиденциальной важной информации зарубежным силовым структурам.

#Общество
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