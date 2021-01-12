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Posted 12 января 2021,, 11:05

Published 12 января 2021,, 11:05

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В Хабаровском крае перенесли жилую застройку из парка «Динамо»

12 января 2021, 11:05
Общество с ограниченной ответственностью «Дальвостокстрой» добровольно согласилось пойти на примирение с властями Хабаровска и остановить судебную тяжбу. Застройщика убедили доводы врио губернатора региона Михаила Дегтярева. Последний считает недопустимым застраивать парк «Динамо» в Хабаровске.

VI Арбитражный апелляционный суд во вторник, 12 января, свернул производство. Некоторое время назад по итогам тендера землю с двумя разрушенными бараками недалеко от парка «Динамо» отдали компании «Дальвостокстрой».

Застройщик успел расселить жильцов и снести ветхие строения. Первоначально на данной территории собирались возвести гостиницу. Позже «Дальвостокстрой» посчитал, что этот проект будет нерентабельным. Он отказался от него в пользу строительства жилого дома. Об этом пишет prokhab.ru.

Решение застройщика возмутило общественников и парламентариев хабаровской думы от партии ЛДПР. «Дальвостокстрой» подал иск в арбитражный суд. Решить проблему удалось только Михаилу Дегтяреву. Политик приказал властям Хабаровска прийти со строительной компанией к соглашению. Правительство должно убедить инвесторов проекта отказаться от искового требования. Врио губернатора уверяет, что краевые власти пойдут навстречу бизнесу в вопросе возведения жилых домов, но уже на другой территории.

Вопрос с застройкой в Хабаровском крае звучал на прямой линии главы региона с местным населением. Врио губернатора на стороне обычных граждан. Михаил Дегтярев назвал возведение жилых домов на территории «Динамо» недопустимым.

Врио губернатора подчеркнул, что конфискация земли у строительной компании, вложившей в расселение бараков сотни миллионов рублей, не предоставив ничего взамен, является ударом по бизнесу всего Хабаровского края.

#Общество
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