В Хабаровском крае перенесли жилую застройку из парка «Динамо»

Решение застройщика возмутило общественников и парламентариев хабаровской думы от партии ЛДПР. «Дальвостокстрой» подал иск в арбитражный суд. Решить проблему удалось только Михаилу Дегтяреву. Политик приказал властям Хабаровска прийти со строительной компанией к соглашению. Правительство должно убедить инвесторов проекта отказаться от искового требования. Врио губернатора уверяет, что краевые власти пойдут навстречу бизнесу в вопросе возведения жилых домов, но уже на другой территории.