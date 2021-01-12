В Хабаровском крае перенесли жилую застройку из парка «Динамо»

Posted 12 января 2021,, 11:05
Published 12 января 2021,, 11:05
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
VI Арбитражный апелляционный суд во вторник, 12 января, свернул производство. Некоторое время назад по итогам тендера землю с двумя разрушенными бараками недалеко от парка «Динамо» отдали компании «Дальвостокстрой».
Застройщик успел расселить жильцов и снести ветхие строения. Первоначально на данной территории собирались возвести гостиницу. Позже «Дальвостокстрой» посчитал, что этот проект будет нерентабельным. Он отказался от него в пользу строительства жилого дома. Об этом пишет prokhab.ru.
Решение застройщика возмутило общественников и парламентариев хабаровской думы от партии ЛДПР. «Дальвостокстрой» подал иск в арбитражный суд. Решить проблему удалось только Михаилу Дегтяреву. Политик приказал властям Хабаровска прийти со строительной компанией к соглашению. Правительство должно убедить инвесторов проекта отказаться от искового требования. Врио губернатора уверяет, что краевые власти пойдут навстречу бизнесу в вопросе возведения жилых домов, но уже на другой территории.
Вопрос с застройкой в Хабаровском крае звучал на прямой линии главы региона с местным населением. Врио губернатора на стороне обычных граждан. Михаил Дегтярев назвал возведение жилых домов на территории «Динамо» недопустимым.
Врио губернатора подчеркнул, что конфискация земли у строительной компании, вложившей в расселение бараков сотни миллионов рублей, не предоставив ничего взамен, является ударом по бизнесу всего Хабаровского края.