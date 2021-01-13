Дегтярев потребовал усовершенствовать «мусорную реформу» в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев подчеркнул, что для хабаровчан тема организации работы по обращению с отходами очень важна. Надо смотреть в будущее. В Хабаровском крае нужно пересчитать тариф. Судя по всему, северным областям региона лучше вернуть государственного оператора. Ведь без субсидий в децентрализованной зоне люди банально не смогут оплачивать экономически обоснованный тариф. Россия очень большая. В каждом ее регионе условия разнятся. По идентичным лекалам решать возникающие вопросы и проблемы нереально.