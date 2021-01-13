Сертификация одежды

Posted 13 января 2021, 14:02
Published 13 января 2021, 14:02
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
В зависимости от функционального назначения товаров на них оформляется сертификат или декларация ТР ТС -rostestural.com/sertifikat-na-odezhdu. Оценочные мероприятия включают анализ документов предпринимателя, лабораторные исследования образцов товара, а в отдельных случаях и инспекцию производственных мощностей предприятия.
Элементы одежды для взрослых потребителей проходят проверку в рамках ТР ТС 017/2011. В терминах техрегламента изделия делятся на три типа:
Под действие ТР ТС попадают все новые (не б/у) изделия, которые поступают в продажу на рынках ЕАЭС. Исключения – элементы спортивной экипировки и одежда для организации театрализованных выступлений. Проверке подлежат особенности кроя, прочность ткани, состав материала, выделение из него запаха и токсичных элементов, показатели биологической безопасности.
В отношении детской одежды действует техрегламент 007/2011. Перечень необходимой документации также определяется функциональной принадлежностью вещей, но дополнительно учитывается также возраст потребителей. Используются следующие формы оценки:
Детская одежда, как и взрослая, проходит обязательную лабораторную проверку показателей механической, санитарной и биологической безопасности.
Предприятия используют спецодежду в соответствии с требованиями законодательства, чтобы уберечь работников от действия неблагоприятных факторов производства. В зависимости от рисков, от которых призваны защитить средства индивидуальной защиты, используются две формы их проверки:
Спецодежда проверяется на эффективность в условиях производственной опасности, сохранение защитных свойств во времени, удобство в использовании, прочность материала, санитарно-химическую безопасность и т.д.
Добровольные оценочные мероприятия проводятся по инициативе предпринимателя для всех предметов гардероба. Проверка организуется в той системе, которую выбрал сам заявитель, и подтверждают свойства товара, значимые для маркетингового продвижения. База для сравнения в ходе лабораторных исследований – нормативные параметры, которые зафиксированы в ТУ или профильном ГОСТе.
Добровольный сертификат укрепляет доверие покупателей и деловых партнеров к бренду. Он помогает предпринимателю заключить новые контракты с теми клиентами, которые требуют дополнительное подтверждение качества изделий.
Подтверждение соответствия одежды проходит по следующему алгоритму:
Декларирование или сертификация в системе ТР ТС проводится для серийного выпуска (на 1-5 лет) или для одной поставки, добровольный сертификат выдается на 1 или 3 года.