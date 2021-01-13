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Posted 13 января 2021, 14:02

Published 13 января 2021, 14:02

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Сертификация одежды

Сертификация одежды

13 января 2021, 14:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Согласно законодательству ЕАЭС, одежда для повседневной носки и защитная одежда для промышленных предприятий подлежит обязательной проверке перед выпуском в обращение.

В зависимости от функционального назначения товаров на них оформляется сертификат или декларация ТР ТС -rostestural.com/sertifikat-na-odezhdu. Оценочные мероприятия включают анализ документов предпринимателя, лабораторные исследования образцов товара, а в отдельных случаях и инспекцию производственных мощностей предприятия.

Оценка предметов гардероба для взрослых

Элементы одежды для взрослых потребителей проходят проверку в рамках ТР ТС 017/2011. В терминах техрегламента изделия делятся на три типа:

  • 1 слой (нижнее белье, летние носки и головные уборы и т.д.) – подлежит обязательной сертификации;
  • 2 и 3 слой (платья, юбки, брюки, пальто, куртки т.д.) – проходит обязательное декларирование с проведением предусмотренных регламентом испытаний в аккредитованной лаборатории.

Под действие ТР ТС попадают все новые (не б/у) изделия, которые поступают в продажу на рынках ЕАЭС. Исключения – элементы спортивной экипировки и одежда для организации театрализованных выступлений. Проверке подлежат особенности кроя, прочность ткани, состав материала, выделение из него запаха и токсичных элементов, показатели биологической безопасности.

Оценка предметов гардероба для детей

В отношении детской одежды действует техрегламент 007/2011. Перечень необходимой документации также определяется функциональной принадлежностью вещей, но дополнительно учитывается также возраст потребителей. Используются следующие формы оценки:

  • для 1 слоя – сертификация в случае, если товар предназначен для лиц от 3 лет, и госрегистрация с последующим декларированием, если целевая аудитория – малыши меньшего возраста;
  • для 2 слоя – сертификация вне зависимости от возрастной категории потребителей;
  • для 3 слоя – декларирование в случае, если потребители старше 1 года, или сертификация в ином случае.

Детская одежда, как и взрослая, проходит обязательную лабораторную проверку показателей механической, санитарной и биологической безопасности.

Оценка спецодежды по ТР ТС 019/2011

Предприятия используют спецодежду в соответствии с требованиями законодательства, чтобы уберечь работников от действия неблагоприятных факторов производства. В зависимости от рисков, от которых призваны защитить средства индивидуальной защиты, используются две формы их проверки:

  • сертификация – для спецодежды, которая защищает работников от факторов, опасных для их жизни и здоровья (например, действия кислот, брызг расплавленного металла);
  • декларирование – для СИЗ, защищающих от менее опасных факторов (например, пыли и грязи).

Спецодежда проверяется на эффективность в условиях производственной опасности, сохранение защитных свойств во времени, удобство в использовании, прочность материала, санитарно-химическую безопасность и т.д.

Добровольная сертификация одежды

Добровольные оценочные мероприятия проводятся по инициативе предпринимателя для всех предметов гардероба. Проверка организуется в той системе, которую выбрал сам заявитель, и подтверждают свойства товара, значимые для маркетингового продвижения. База для сравнения в ходе лабораторных исследований – нормативные параметры, которые зафиксированы в ТУ или профильном ГОСТе.

Добровольный сертификат укрепляет доверие покупателей и деловых партнеров к бренду. Он помогает предпринимателю заключить новые контракты с теми клиентами, которые требуют дополнительное подтверждение качества изделий.

Ход оценочных процедур

Подтверждение соответствия одежды проходит по следующему алгоритму:

  1. Клиент обращается в центр сертификации с заявкой и получает консультации от экспертов.
  2. Стороны заключают договор, заказчик совершает оплату.
  3. Предприниматель собирает комплект необходимой документации и предоставляет образцы товара.
  4. Эксперты организуют необходимые исследования с целью получения протоколов испытаний.
  5. По итогам проверки и при положительном выводе протокола оформляется запрошенный документ.

Декларирование или сертификация в системе ТР ТС проводится для серийного выпуска (на 1-5 лет) или для одной поставки, добровольный сертификат выдается на 1 или 3 года.

#Здоровье
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