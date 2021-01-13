Шандалович: многие семьи ждут появления новой школы в Медвежьегорске

Как сообщает ptzgovorit.ru, проект здания школы уже утвержден, строительство должно начаться в 2021 году, а завершиться в 2022-м. Отмечается, что на эти цели из федерального бюджета выделили 825 млн рублей, а из бюджета республики — почти девять.