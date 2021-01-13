Шандалович: многие семьи ждут появления новой школы в Медвежьегорске

Posted 13 января 2021,, 17:35
Published 13 января 2021,, 17:35
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Как сообщает ptzgovorit.ru, проект здания школы уже утвержден, строительство должно начаться в 2021 году, а завершиться в 2022-м. Отмечается, что на эти цели из федерального бюджета выделили 825 млн рублей, а из бюджета республики — почти девять.
В новой школе будет вместительная столовая, несколько спортзалов и спортплощадок, стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, актовый зал и др.
«Современное образовательное учреждение, оснащенное новейшим оборудованием, будет построено в рамках реализации национального проекта «Образование», — сказал председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.
Он отметил, что многие семьи города очень ждут завершения этого проекта.