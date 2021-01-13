tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января 2021,, 17:35

Published 13 января 2021,, 17:35

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Шандалович: многие семьи ждут появления новой школы в Медвежьегорске

13 января 2021, 17:35
Глава министерства образования Карелии Роман Голубев заявил, что в 2022 году в Медвежьегорске на улице Советской должна появиться новая школа на 1100 учащихся. Глава заксобрания республики Элиссан Шандалович прокомментировал этот проект.

Как сообщает ptzgovorit.ru, проект здания школы уже утвержден, строительство должно начаться в 2021 году, а завершиться в 2022-м. Отмечается, что на эти цели из федерального бюджета выделили 825 млн рублей, а из бюджета республики — почти девять.

В новой школе будет вместительная столовая, несколько спортзалов и спортплощадок, стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, актовый зал и др.

«Современное образовательное учреждение, оснащенное новейшим оборудованием, будет построено в рамках реализации национального проекта «Образование», — сказал председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Он отметил, что многие семьи города очень ждут завершения этого проекта.

#Общество
Подпишитесь
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:49
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
Вчера, 07:00
«Деньги забрала себе»: в ТЦ Нижнего Тагила женщина обчистила потерянный кошелек
Сегодня, 05:23
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
Вчера, 06:40
Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила
Вчера, 16:12
Дожди и плюсовые температуры придут в Нижний Тагил
Сегодня, 06:43