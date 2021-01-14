Глава Хабаровского края рассказал о мерах по восстановлению экономики региона

Михаил Дегтярев поручил экономическому блоку правительства Хабаровского края в связке с бизнес-сообществом создать проект закона о введении на этот год пониженных ставок налогообложения по упрощенной системе налогообложения, транспортному налогу, налогу на имущество в отношении видов деятельности, которые все еще испытывают давление пандемии. Данную работу нужно завершить до конца месяца.