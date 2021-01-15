Для нефтяных компаний могут ввести экологические штрафы

Экологические сборы могли бы увеличить бюджет страны на 30% - с 20 до 27 триллионов рублей, сообщает newizv.ru. За разлитие нефти с “Норникеля” могут взыскать 147 миллиардов рублей, если суд в Красноярске примет такое решение. При обосновании своего предложения на сайте радио “Эхо Москвы” Максим Шингаркин напомнил, что в 2015 году, по сообщениям министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, произошло около 11 000 разливов, в окружающую среду попало 1 500 000 тонн нефтепродуктов. То, что никто не стал оспаривать эту информацию, может стать основанием для требования возмещения ущерба.