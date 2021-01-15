Исполняющим обязанности гендиректора ПАО «Россети» стал Андрей Рюмин

Posted 15 января 2021,, 15:37
Published 15 января 2021,, 15:37
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Как пишут «Новые известия», по решению совета директоров новым руководителем группы компаний «Россети» стал Андрей Рюмин, который раньше возглавлял подразделение «Россети Ленэнерго». Отмечается, что необходимость поменять руководителя возникла из-за перехода Павла Ливинского во вновь созданный Департамент энергетики аппарата Правительства России на должность руководителя.
В «Россети Ленэнерго» Рюмин пришел два года назад. Раньше он входил в совет директоров компании «Мосэнерго», руководил «Объединенной Энергетической Компанией» и работал в других крупных энергетических компаниях.
В прошлом году подразделение «Россети Ленэнерго» под руководством Рюмина выполнило поручение президента России по завершению консолидации четырех больших электросетевых активов методом их присоединения к компании. Также предприятие обеспечило полный возврат сглаживания тарифной выручки на территории Санкт-Петербурга.
Когда «Россети Ленэнерго» возглавлял Рюмин, компания построила восемнадцать современных энергетических подстанций, подключила больше 3 тысяч МВА трансформаторной мощности и провела почти семь тысяч километров новых линий электропередачи в регионах присутствия, обеспечив нужды потребителей. В результате проведенных работ компания добилась снижения средней продолжительности сбоев в работе электросетевой инфраструктуры на тридцать процентов. Также компания выполнила присоединение стратегических объектов и обеспечила удовлетворение нужд газопровода СП-2.
Два года назад компания «Россети Ленэнерго» получила максимальную чистую прибыль, размер которой превысил двенадцать миллиардов рублей. Это стало следствием мероприятий по оптимизации финансово-экономического состояния предприятия, которые начали годом ранее. В этот же период компания достигла устойчивого финансового состояния и снизила показатель Долг/EBITDA до 0,9. При этом рост рыночной капитализации предприятия за три года составил двадцать три процента, при этом стоимость чистых активов увеличилась на тридцать процентов.
В позапрошлом году Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акционерное общество) повысило кредитный рейтинг компании по национальной шкале до уровня ААА (RU) со стабильным прогнозом.