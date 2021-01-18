Дегтярев назвал абсурдным украинское уголовное дело

Михаил Дегтярев напомнил, что за помощь ДНР и ЛНР на него уже наложили санкции. Здесь имеется в виду запрет на въезд во многие страны. Врио губернатора не обзавелся недвижимостью и бизнесом за пределами РФ. Таким образом, ужесточения ограничений он не боится. Работа следователей свидетельствует об антироссийских настроениях, которые власти Украины все еще прививают соотечественникам, жалуется глава региона.