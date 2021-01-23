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В Свердловской области от коронавируса умерло почти две тысячи человек

23 января 2021, 08:45
Фото: 1mediainvest.ru
За сутки в Свердловской области выявлено 390 случаев COVID-19, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области сохраняется большое количество тяжело больных коронавируосм

За сутки в регионе больше всего инфицированных зарегистрировано в Екатеринбурге — 144 пациента. Кроме того, коронавирус выявлен у жителей Алапаевска, Асбеста, Арамильского, Артинского и Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сысертского и Талицкого городских округов.

С начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 67 526 случаев COVID-19. 491 житель региона находится в тяжелом состоянии, 216 из них - на аппаратах ИВЛ.

В России за сутки выявлен 20 921 случай COVID-19 в 85 регионах страны, больше всего заболевших в Санкт-Петербурге — 3056, Москве — 2668 и Московской области — 1121. За все время коронавирусом заболело 3 698 273 человека.

На Среднем Урале с начала пандемии от COVID-19 выздоровело более 60 тысяч пациентов

За сутки из медучреждений выписано 400 человек, за все время от коронавируса вылечились 60 015 пациентов.

По стране за сутки от COVID-19 выздоровели 27 779 человек. Больше всего в Москве — 5 933, Санкт-Петербурге — 4 205 и Московской области — 1 246. За время пандемии из больниц выписано 3 109 315 россиян.

В Свердловской области от коронавируса умерло почти две тысячи жителей региона

За сутки зарегистрировано 17 летальных случаев от COVID-19, за время пандемии скончалось 1907 человек.

В России за сутки от инфекции умерло 559 пациентов, больше всего смертельных случаев в Санкт-Петербурге — 73, Москве - 64, а также Московской области — 39.

#Россия#Свердловская область#Статистика#Коронавирус#Здоровье
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