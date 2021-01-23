В Свердловской области от коронавируса умерло почти две тысячи человек

За сутки в регионе больше всего инфицированных зарегистрировано в Екатеринбурге — 144 пациента. Кроме того, коронавирус выявлен у жителей Алапаевска, Асбеста, Арамильского, Артинского и Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сысертского и Талицкого городских округов.