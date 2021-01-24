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Posted 24 января 2021,, 14:27

Published 24 января 2021,, 14:27

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Политолог: правительству Мишустина удалось справиться с вызовами 2020 года

24 января 2021, 14:27
Михаил Мишустин уже год возглавляет работу Правительства России. Как отмечают политологи, именно на него было возложено решение проблем 2020 года в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

Как напомнил политолог Дмитрий Фетисов, ранее Мишустин проделал огромный объем работы на должности главы Федеральной налоговой службы (ФНС). У него получилось не только значительно увеличить ее эффективность и прозрачность через изменения внутри ведомства, но и сменить имидж на современную клиентоориентированную модель. При этом чиновник не принимал участия в каких-либо конфликтах, а значит, он умеет проявлять дипломатию и такт, что требуется на таком посту, считает Фетисов. Еще большое значение имеет то, что Мишустин является экономистом-практиком, то есть он понимает, как должна функционировать экономическая система страны для осуществления прорыва, пишут «Новые известия».

Как считает Фетисов, Мишустин показал именно понимание стратегии, разобравшись сначала в структуре правительства, и только после этого начал преобразования.

А вот политика Мишустина в отношении пандемии была решительной, отметил политолог. Он ввел ограничения на передвижение через российско-китайскую границу, когда в КНР были зафиксированы очаги заболевания.

Нужно отметить и его несогласие с идеей о кратном повышении автомобильных штрафов за нарушение скоростей. Тогда он озвучил точку зрения, что правительство требовать такого роста не имеет права, поскольку не удалось достичь кратного роста заработных плат в стране.

Помимо этого, эксперты отмечают, что работа российского правительства во время эпидемии стала одной из самых эффективных среди пострадавших государств, и это было достигнуто благодаря оперативной переориентации здравоохранения на противокоронавирусную систему. Еще у властей получилось сохранить баланс между экономикой и жесткими мерами по карантину, при этом не был задействован резервный фонд, подчеркнул Фетисов.

Кроме этого, Мишустин придерживался довольно жесткой политики взаимоотношений с регионами - он требовал называть реальные данные, а не смягченные показатели. Это позволило в короткие сроки направлять помощь в наиболее пострадавшие от пандемии населенные пункты. Также он совершил крупную поездку по дальневосточным регионам, чтобы выявить проблемные места.

Возглавляемое Мишустиным правительство показало, что готово придерживаться открытой информационной политики – это подтверждает увеличившееся количество контактов правительства со средствами массовой информации.

“Подводя итог, можно утверждать, что правительство в свой первый год работы вполне уверенно справилось с навалившимися нестандартными задачами 2020 года”, - считает Фетисов.

#Общество
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