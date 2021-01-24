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В Свердловской области общее число заразившихся COVID-19 приближается к 68 тысячам

24 января 2021, 08:30
Фото: pixabay.com
В Свердловской области за период с 23 по 24 января выявлено 392 новых случая COVID-19, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области количество пациентов на ИВЛ превышает 200 человек

За прошедшие сутки выявлено 392 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Екатеринбурге - 175 человек. Кроме того, инфекция найдена у жителей Алапаевска, Арамильского, Артемовского городских округов, Асбеста, Ачитского, Байкаловского и Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Горноуральского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сысерти, Тавды, Туринского и Шалинского городских округов.

За время пандемии на Среднем Урале зафиксировано 67 918 заразившихся свердловчан.

480 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 207 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России выявлено 21 127 случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Москве — 3 069, Санкт-Петербурге — 2 929 и Московской области — 1 134.

В общей сложности за период пандемии в России зафиксировано 3 719 400 случаев COVID-19.

В Свердловской области выписали из больниц более 400 человек за период с 23 по 24 января

За сутки из больниц выписали 404 человека, а за все время эпидемии коронавируса - 60 419.

По России за сутки от инфекции вылечились 22 445 человек. Больше всего в Москве — 5 117, Санкт-Петербурге — 2 260 и Московской области — 1 189. За время пандемии из больниц выписано 3 131 760 пациентов.

В Свердловской области зафиксировано 15 случаев смерти от COVID-19 за минувшие 24 часа

За сутки зарегистрировано 15 летальных случаев от коронавирус, а за время эпидемии скончалось 1922 человека.

В России за сутки от инфекции умер 491 пациент, больше всего смертельных случаев в Москве - 74, Санкт-Петербурге — 61 и в Московской области — 37.

#Заболеваемость#Статистика#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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