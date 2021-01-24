В Свердловской области общее число заразившихся COVID-19 приближается к 68 тысячам

За прошедшие сутки выявлено 392 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Екатеринбурге - 175 человек. Кроме того, инфекция найдена у жителей Алапаевска, Арамильского, Артемовского городских округов, Асбеста, Ачитского, Байкаловского и Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Горноуральского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сысерти, Тавды, Туринского и Шалинского городских округов.
За время пандемии на Среднем Урале зафиксировано 67 918 заразившихся свердловчан.
480 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 207 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России выявлено 21 127 случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Москве — 3 069, Санкт-Петербурге — 2 929 и Московской области — 1 134.
В общей сложности за период пандемии в России зафиксировано 3 719 400 случаев COVID-19.
За сутки из больниц выписали 404 человека, а за все время эпидемии коронавируса - 60 419.
По России за сутки от инфекции вылечились 22 445 человек. Больше всего в Москве — 5 117, Санкт-Петербурге — 2 260 и Московской области — 1 189. За время пандемии из больниц выписано 3 131 760 пациентов.
За сутки зарегистрировано 15 летальных случаев от коронавирус, а за время эпидемии скончалось 1922 человека.
В России за сутки от инфекции умер 491 пациент, больше всего смертельных случаев в Москве - 74, Санкт-Петербурге — 61 и в Московской области — 37.