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Активисты продолжают работу в День студента

25 января 2021, 13:44
Фото: er.ru
Волонтеры “Единой России” продолжают активно работать в День студента, по данным Росстата, в рядах добровольцев партии уже числится 2,7 млн человек.

«Многие начинают делать первые шаги в этой сфере еще в школе. И это добрый знак для нашего общества, для будущего страны», – сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает ura.news.

Волонтерские штабы ЕР работают в каждом регионе страны, к ним присоединяются студенты из разных вузов. Ашот Маргарян из Московской области, будучи аспирантом РУДН, преподает в школе и работает в волонтерском центре партии, и уже десять его учеников также пришли в ряды активистов.

Студенты-волонтеры во время карантина обеспечивали нуждающихся в Дагестане продуктами. Как сказал Ахмед Абдурахманов, некоторые люди отказывались от поддержки в пользу тех, кому действительно нужна реальная помощь.

Для кого-то волонтерская деятельность стала способом отблагодарить страну, приютившую его. Так, приехавший из Ирака Хуссеин Аммар уже четвертый год работает в Казани волонтером-медиком и помогает коллегам в “красных” зонах.

“Я горжусь тем, что я — часть большой команды. Россия мне дала много возможностей — я восхищаюсь наукой, культурой, языком. Весь мой вклад в борьбу с пандемией — это моя благодарность России и россиянам», — сказал Аммар.

Другой студент медвуза, Алексей Толбин из Воронежа, воспринимает волонтерскую деятельность в пандемию как профессиональный вызов и возможность набраться уникального опыта. Он работает на станции скорой помощи. Отмечается, что благодаря ЕР работа студентов медвузов в пандемию засчитывается как производственная практика.

Как сообщает сайт ER.ru, в некоторых регионах волонтеры получают дополнительные баллы при поступлении в вузы и участвуют в программе «Доброрубль», в Крыму активистам оплачивают экскурсии, а в Ульяновской области - путевки в санатории.

В Свердловской области студенты активно принимают участие в работе волонтерского центра «Единой России». О студентах-волонтерах рассказал руководитель регионального волонтерского центра Дмитрий Жуков:

«Среди активистов, которые задействованы в работе волонтерского центра, достаточно много представителей студенческой молодежи. Ежедневно более 100 человек постоянно занимаются доставкой продуктов, лекарств, помогают ветеранам, семьям медицинских работников, а всего в работе центра задействовано около 400 молодых людей. Не приостановилась работа волонтеров и в новогодние праздники. Молодогвардейцы и активисты партии выезжали к людям, обратившимся в волонтерский центр. Кроме того, активисты фасовали и передавали новогодние подарки детям медицинских работников, - рассказал Дмитрий Жуков. – Поздравляю ребят с замечательным праздником – Днем студента! Несмотря на юный возраст, наша молодежь уже имеет зрелую гражданскую позицию, которую подтверждает своими делами», - отметил он.

#Общество
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