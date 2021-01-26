Фонд Росконгресс: после вакцинации возможно возобновление деловых мероприятий

В 2020 году Фонд Росконгресс и Роспотребнадзор условились сотрудничать по вопросам предотвращения распространения вируса на выставках и форумах. Фонд Росконгресс взял на себя поиск площадок для безопасного проведения мероприятий, а также работу с их собственниками по вопросам дезинфекции и другим санитарным мерам.