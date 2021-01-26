Какие диски покупать для зимы – литые или штампованные

Существуют разные мнения на этот счет – одни считают штамповку более подходящим выбором, другие отдают предпочтение литью. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, однако для окончательного решения стоит выслушать точку зрения профессионалов.
Сторонники штамповки считают, что такие изделия более устойчивы к механическим повреждениям, лучше поддаются ремонту и ниже литых по цене.
Те, кто предпочитает качественные литые диски с заводской покраской, утверждают, что такие изделия не менее износостойки, чем «штамп».
К примеру, дискам от отечественных производителей Replay и LS Wheels не страшны ни дорожные реагенты, ни высокая влажность, ни перепады температур. Материалы подобраны с учетом российских климатических условий, рассчитаны на длительное применение и имеют повышенный запас прочности.
Чтобы выбор был максимально осознанным и верным, стоит остановиться на плюсах и минусах обоих вариантов более подробно.
Преимущества штамповки:
Недостатки:
Как правило, приверженцы штампованных вариантов – это владельцы не слишком дорогих авто, которые ценят практичность, не обращают внимания на эстетику и считают, что когда не улице снег, грязь и слякоть, красивые диски не нужны. Главное для такого водителя – решить проблему максимально быстро и не потратить лишних денег. Он уверен, что зимние российские дороги – не то место, где стоит демонстрировать свой статус и думать об эстетике колесных дисков.
Эксперты согласны с таким мнением лишь отчасти. Да, штамповка неплохо переносит зиму, однако ее низкая устойчивость к коррозии может создать водителям определенные проблемы.
Преимущества литья:
Есть и минусы:
Вопрос выбора не стоит в случае, когда модели дорогих авто изначально комплектуются литыми легкосплавными дисками. Штамповку на такие машины не поставишь при всем желании.
Подведем итоги. Выбор колесных дисков зависит от марки авто, личных предпочтений водителя и его финансовых возможностей. Если помимо качества и надежности, вам небезразличен внешний вид вашей машины, смело приобретайте сертифицированные литые диски в специализированных онлайн-маркетах. На сайте slikshop.ru – огромный выбор моделей, различных по размеру, дизайну и конфигурации. Менеджеры помогут выбрать оптимальный комплект в соответствии с техническими параметрами вашего авто.
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