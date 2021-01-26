В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 37 случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки зафиксировано 358 случаев заражения COVID-19, общее количество заболевших — 68 662 человека. 443 пациента находятся в тяжелом состоянии, 191 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из медучреждений за выписано по выздоровлению 370 свердловчан, за время пандемии — 61 185 человек. За сутки в регионе зарегистрировано 18 летальных случаев, всего от коронавируса скончалось 1 956 пациентов.