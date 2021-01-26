В Свердловской области снижается суточная заболеваемость COVID-19

с 25 по 26 января больше всего случаев инфицирования выявлено в Екатеринбурге — 115 человек. Кроме того коронавирус зафиксирован у жителей Алапаевска, Артёмовского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сосьвы, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.