Иммунолог заявил об опасности занятий спортом после COVID-19

Те, кто резко возвращается к спортивным тренировкам сразу после выздоровления, рискуют навредить себе. Об этом врач заявил в интервью изданию «Вечерняя Москва».
Он отметил, что возвращение к привычным нагрузкам и интенсивным тренировкам может спровоцировать постковидные состояния и повторное заболевание.
По данным врачей, после выхода из болезненного состояния, которое вызывает коронавирус, у пациента снижается иммунитет. Его организм не способен выдерживать большие физические нагрузки. Причиной является большой расход энергии во время болезни.
Чтобы избежать осложнений после вируса, специалисты рекомендуют возвращаться к режиму постепенно, без больших нагрузок. При их определении желательно обратиться ко врачу.