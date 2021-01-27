МЧС: в Нижнем Тагиле объявлено штормовое предупреждение

Также метеорологи предупреждают о шквалистом ветре жителей Екатеринбурга, Кушвинского и Первоуральского городских округов.
В связи с этим возможны аварийные ситуации на объектах системы водоснабжения, сетях газового и электроснабжения: порывы линий электропередач, аварийное отключение систем жизнеобеспечения, перебои в подаче электроэнергии.
Кроме того могут возникнуть ситуации обрушения слабоукрепленных конструкций, деревьев и сооружений. Рекомендуется прекратить или не проводить наружные и высотные работы.
Возможно ухудшение дорожной обстановки, возникает риск большого количества ДТП. Возможна отмена междугородних автобусных перевозок.