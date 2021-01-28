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В Гидрометцентре изменения погоды на Урале назвали «фантастическими»

28 января 2021, 09:08
Фото: 1mediainvest.ru
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал «просто фантастическими» изменения температуры на Урале и юге Западной Сибири.

Температура ранее была на 15-16 градусов ниже нормы. Теперь она поднимется на 12-13 градусов выше нормы. Как заявил ТАСС Роман Вильфанд, диапазон «огромный».

Он также добавил, что в Екатеринбурге, Омске, Томске, Новосибирске в дневное время температура будет находиться на уровне -3…-8 градусов.

По данным «Уральского УГМС» в Екатеринбурге с 28 по 30 января температура воздуха составит от -7 до нуля градусов. Ночью ожидается похолодание до -4…-13 градусов.

В Нижнем Тагиле температура сохранится в пределах от -13 до -4 градусов.

#Екатеринбург#Погода#Нижний Тагил#Экология#Новости УрФО#Здоровье
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