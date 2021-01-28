В Нижнем Тагиле за сутки подтверждено 23 новых случая COVID-19

За период пандемии коронавируса в Нижнем Тагиле зарегистрировано 4175 случаев COVID-19.
В Свердловской области за весь период эпидемии зафиксировано 69 399 пациентов с коронавирусом, из них 369 — за период с 27 по 28 января.
388 пациентов находятся в тяжелом состоянии. В реанимации медицинских учреждений — 269 заболевших инфекцией, из них 183 подключены к аппаратам ИВЛ.
Из региональных больниц в общей сложности выписались по выздоровлению 61 948 человек, в этом числе 384 — за минувшие 24 часа.
Зафиксировано 1 989 летальных случаев. 16 человек умерли от инфекции за прошедшие сутки.