Жителей Екатеринбурга напугали десятки военных машин на Челябинском тракте

Оказалось, что колонна следовала на учения, стартовавшие сегодня. Они продлятся два дня. В них участвуют более одной тысячи военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО и около 200 единиц военной и спецтехники. Привлечены военные мотострелковых, танковых, инженерных, артиллерийских подразделений и другие служащие Свердловской и Челябинской областей, пояснили в пресс-службе ЦВО.