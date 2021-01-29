В Свердловской области за сутки выявили еще 362 новых случая COVID-19

В Екатеринбурге зарегистрировано самое большое количество заболевших — 137 человек. Кроме того, инфекция выявлена у жителей Арамильского, Артёмовского, Артинского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Североуральска, Среднеуральска, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.