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В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 24 новых случая коронавируса

30 января 2021, 09:04
Фото: pixabay.com
С 29 по 30 января в Нижнем Тагиле выявлено 24 случая COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

Таким образом, в Нижнем Тагиле за время пандемии коронавирусом заболело 4 228 жителей города.

В Свердловской области за сутки зафиксировано 359 случаев инфицирования, общее количество заболевших составило 70 120 человек. Состояние 348 госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 157 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из медучреждений выписано 379 человек, всего выздоровело 62 707 жителей региона. За сутки от коронавируса скончалось 16 человек, с начала пандемии зарегистрировано 2 020 летальных случаев.

#Заболеваемость#Статистика#Коронавирус#Нижний Тагил#Здоровье
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