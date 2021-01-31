В Нижнем Тагиле ожидаются ветер и потепление до -1 градуса

Тагильчан ожидает ветреный день. Порывы могут достигать 13 метров в секунду. Воздух прогреется до -1 градуса днем. Ночью до -5 градусов. Возможны умеренные осадки в виде снега.
На протяжении дня температура воздуха продержится на уровне -6 градусов. Ночью до -8 градусов. Ветер два — четыре метра в секунду. Во второй половине дня возможен снег.
Осадки не ожидаются, но день будет пасмурным. Ожидается ветер до десяти метров в секунду. И днем и ночью температура воздуха будет держаться в пределах от -8 до -10 градусов.