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В Нижнем Тагиле ожидаются ветер и потепление до -1 градуса

31 января 2021, 12:17
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле ожидаются снег, ветер и потепление до -1 градуса, по данным Gismeteo.

Понедельник, 1 февраля

Тагильчан ожидает ветреный день. Порывы могут достигать 13 метров в секунду. Воздух прогреется до -1 градуса днем. Ночью до -5 градусов. Возможны умеренные осадки в виде снега.

Вторник, 2 февраля

На протяжении дня температура воздуха продержится на уровне -6 градусов. Ночью до -8 градусов. Ветер два — четыре метра в секунду. Во второй половине дня возможен снег.

Среда, 3 февраля

Осадки не ожидаются, но день будет пасмурным. Ожидается ветер до десяти метров в секунду. И днем и ночью температура воздуха будет держаться в пределах от -8 до -10 градусов.

#Снег#Погода#Ветер#Нижний Тагил#Экология#Здоровье
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