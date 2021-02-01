Кириенко поблагодарил наставников финалистов «Большой перемены»

«Вы дали им гораздо больше, чем просто советы, - поддержку близкого человека. Отдали силы, чтобы ребята смогли поверить в себя и реализовать свои таланты. У них это замечательно получилось. Спасибо вам за ваших прекрасных учеников», – сказал он.