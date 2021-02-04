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В Свердловской области за сутки выявлен 341 новый случай COVID-19

4 февраля 2021, 08:51
Фото: pixabay.com
В Свердловской области за минувшие сутки зафиксирован 341 новый случай заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области общее количество заболевших приближается к 72 тысячам

Больше всего случаев заболевания выявили в Екатеринбурге — 160 человек. Кроме того, инфекцию подтвердили у жителей Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Таборинского, Талицкого и Туринского городских округов.

С начала пандемии на Среднем Урале выявлено 71 820 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 337 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 152 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России за сутки зарегистрировано 16 714 случаев COVID-19 в 85 субъектах. Больше всего заболевших в Москве — 2 095, Санкт-Петербурге — 1 571 и Московской области — 831. За время эпидемии коронавируса нарастающим итогом зафиксировано 3 917 918 случаев заболевания.

В Свердловской области выписано по выздоровлению более 64,5 тысячи человек

За период с 3 по 4 февраля из больниц Среднего Урала выписано 363 пациента, общее число выздоровевших достигло 64 507 человек.

В России сутки выписали 24 546 жителей страны. Больше всего в Москве — 5 324, Санкт-Петербурге — 3 153 и Московской области — 1 033. В общей сложности по выздоровлению выписали 3 389 913 россиян.

За сутки в Свердловской области от COVID-19 скончалось почти 2,1 тысячи заразившихся

За время пандемии зарегистрировано 2 093 летальных случая, из них 14 — за минувшие 24 часа.

В России за сутки зафиксировали 521 случай смерти от инфекции. Больше всего скончавшихся в Москве — 67, Санкт-Петербурге — 53 и Московской области — 33. В общей сложности в стране зафиксировано 75 205 летальных случаев.

#Заболеваемость#Статистика#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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