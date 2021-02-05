Дебетовая карта: удобно и надежно

Случается, что снять наличные деньги затруднительно. В таких ситуациях помогает дебетовая карта. Благодаря ей человек может совершать оплату по безналичному расчету. Фактически, дебетовые карты представляют собой виртуальные кошельки, на которые поступают денежные средства. Как правило, это карты, на которые перечисляется заработная плата или другие выплаты. Владелец карты также может пополнять счет карточки. Чтобы получить дебетовую карту, достаточно обратиться в банк или оформить ее через интернет. На финансовом портале Бробанк можно найти лучшие дебетовые карты 2021, по мнению аналитика, который составил их рейтинг.