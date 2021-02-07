TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Урале ожидаются метели и морозы до -35 градусов

7 февраля 2021, 12:55
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области ожидается сильный ветер, метели и морозы до -35 градусов, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Понедельник, 8 февраля

Температура воздуха днем составит до -23 градусов, а в горах и низинах до -26 градусов. Ночью до -30 градусов. Местами умеренный снег и метели. На дорогах гололедица. Ветер порывистый, до 15 метров в секунду.

Вторник, 9 февраля

Преимущественно день будет облачный. Днем ожидается до -27 градусов, а ночью до -31 градуса. Вероятны метели. Порывистый северо-западный ветер, до 15 метров в секунду.

Среда, 10 февраля

Снегопада и метелей не ожидается. День будет облачный, с прояснениями. Днем термометры покажут до -25 градусов, а ночью возможны морозы до -35 градусов. Ветер от четырех до девяти метров в секунду.

#Морозы#Свердловская область#Мороз#Погода#Прогнозы погоды#Метель#Прогноз#Экология#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14