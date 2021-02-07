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В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 19 случаев COVID-19

7 февраля 2021, 09:09
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировано 19 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В Свердловской области за период с 6 по 7 февраля выявлено 313 случаев заражения. В общей сложности количество заразившихся в регионе достигло 72 787, из них 4 379 — жители Нижнего Тагила.

В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Среднего Урала находится 331 пациент. В реанимации — 225, из них 150 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За прошедшие 24 часа из больниц Свердловской области выписан 331 пациент. Общее количество выздоровевших в регионе составило 65 528 человек.

За время эпидемии в области зафиксировано 2 132 летальных случаев. С 6 по 7 февраля от коронавируса скончались 11 человек.

#Заболеваемость#Статистика#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье
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