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В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за аномальных морозов

8 февраля 2021, 10:28
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области и Нижнем Тагиле из-за аномальных холодов объявлено экстренное предупреждение, сообщает ЕДДС.

В период с 9 по 13 февраля в регионе ожидается аномальное похолодание. Температура воздуха будет ниже среднестатистических показателей на семь градусов.

В связи с этим, жителей Нижнего Тагила предупреждают о возможных обморожениях, простудных заболеваниях. В морозы повышается вероятность коммунальных аварий и перебоев в снабжении газом, теплом и электричеством.

Организациям рекомендуется ограничить наружные работы. Экстренным службам — усилить контроль и обеспечить повышенную готовность к ликвидации возможных ЧП.

#Экстренное предупреждение#Свердловская область#Мороз#Погода#Нижний Тагил#Экология#Здоровье
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