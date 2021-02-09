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Posted 9 февраля 2021,, 15:59

Published 9 февраля 2021,, 15:59

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Парламент Карелии рассмотрит предложение Шандаловича о поддержке диабетиков

9 февраля 2021, 15:59
Комитет по здравоохранению и социальной политике Заксобрания Карелии поддержал законопроект о дополнительной поддержке граждан, больных диабетом.

Глава республиканского Заксобрания Элиссан Шандалович рассказал журналистам, что к нему неоднократно обращались страдающие сахарным диабетом люди. Они просили решить вопрос с компенсацией за покупку дорогостоящих сенсоров для инсулиновых помп, пишет karelinform.ru.

Один такой датчик стоит в среднем 3500 рублей, а годовой запас на одного человека обходится примерно в 170 000 рублей.

По инициативе Элиссана Шандаловича были выдвинуты поправки к закону, регламентирующие меры поддержки страдающих сахарным диабетом граждан. Напомним, предыдущая редакция документа подразумевала скидку только 50% на приобретение сенсоров.

Поправки подразумевают обеспечение бесплатными датчиками нескольких категорий граждан. Прежде всего это дети до 18 лет и беременные женщины, страдающие диабетом. Также их будут получать матери в первые 3 года с рождения ребенка и студенты-очники, возраст которых не превышает 23 лет. Предварительные подсчеты показали, что ежегодно на обеспечение датчиками этих категорий граждан из бюджета необходимо будет выделять примерно 5 млн рублей.

По словам Шандаловича, диабетики нуждаются в государственной помощи, поэтому эти деньги необходимо найти.

Поправки к закону будут рассмотрены депутатами Заксобрания уже 18 февраля.

#Общество
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