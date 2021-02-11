В оперштабе допустили досрочное снятие тотального карантина в Красноуфимске

В ближайшие дни специалистами Роспотребнадзора совместно с руководством муниципалитета будет оценена динамика заболеваемости. В случае ее снижения образовательные учреждения вернутся к штатной работе. Это возможно до указанного в постановлении главы города срока, то есть до 17 февраля, пишет Ура.ру со ссылкой на оперативный штаб.