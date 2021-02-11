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В оперштабе допустили досрочное снятие тотального карантина в Красноуфимске

11 февраля 2021, 10:35
Фото: pixabay.com
Карантин в Красноуфимске, объявленный из-за гриппа и ОРВИ, может быть снят досрочно. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В ближайшие дни специалистами Роспотребнадзора совместно с руководством муниципалитета будет оценена динамика заболеваемости. В случае ее снижения образовательные учреждения вернутся к штатной работе. Это возможно до указанного в постановлении главы города срока, то есть до 17 февраля, пишет Ура.ру со ссылкой на оперативный штаб.

11 февраля было принято решение об ослаблении карантина. В частности, разрешено выйти на работу людям, не имеющим прививки от гриппа. Также в оперативном штабе уточнили, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабилизировалась.

Напомним, 10 февраля мэр Красноуфимска Вадим Артемьевских подписал постановление о введении тотального карантина в городе. Так, людям без прививки от гриппа было запрещено выходить на работу, а школьники были переведены на дистант. Кроме того, запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

#Грипп#Карантин#Красноуфимск#ОРВИ#Общество
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