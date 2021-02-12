Потанин: инвестиции в фундаментальную науку вернут стране таланты

Потанин считает, что современные тенденции требуют пересмотра взглядов предпринимателей на науку. По его мнению, сейчас бизнес должен входить в научные проекты не на стадии разработки, а гораздо раньше — с момента исследований. При этом нужно выбирать перспективные идеи. Такой для него стало создание лаборатории программируемых функциональных материалов во главе с Новоселовым.