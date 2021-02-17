Шандалович сообщил о выделении больницам и поликлиникам Карелии более 400 млн рублей

По словам Элиссана Шандаловича, такое решение справедливое. Деньги из Москвы станут общим успехом всего населения Карелии. Новые инвестиции в размере более 400 миллионов рублей, конечно же, помогут больницам и поликлиникам региона стабильно работать. Медицинские заведения будут лечить граждан эффективно и в нужные сроки.