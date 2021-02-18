Российские медики посоветовали «Глиатилин» для улучшения работы памяти после ковида

Как рассказал профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Владимир Захаров, врачи в России отмечают множество примеров, когда на фоне наличия коронавируса пациенты жалуются на ухудшение памяти и потерю концентрации. Чаще всего такого рода симптоматика фиксируется у пожилых граждан: вирус усугубляет возрастные проблемы. Но, как отметил Захаров, проблемы с умственной работоспособностью могут развиваться и у более молодых людей: подобный случай был зафиксирован у 47-летней женщины, сообщает Lenta.ru.