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Posted 18 февраля 2021,, 09:59

Published 18 февраля 2021,, 09:59

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Российские медики посоветовали «Глиатилин» для улучшения работы памяти после ковида

18 февраля 2021, 09:59
Ученые из Британии и Америки обнаружили, что у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, нередко развиваются когнитивные расстройства. Так, у них падает умственная работоспособность и ухудшается интеллект, а также память. Российские врачи сказали, что они готовы бороться с такого рода последствиями.

Как рассказал профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Владимир Захаров, врачи в России отмечают множество примеров, когда на фоне наличия коронавируса пациенты жалуются на ухудшение памяти и потерю концентрации. Чаще всего такого рода симптоматика фиксируется у пожилых граждан: вирус усугубляет возрастные проблемы. Но, как отметил Захаров, проблемы с умственной работоспособностью могут развиваться и у более молодых людей: подобный случай был зафиксирован у 47-летней женщины, сообщает Lenta.ru.

Специалист также отметил, что коронавирусная инфекция может вызывать повреждения сосудов и органические поражения головного мозга, что десятикратно повышает риск инсульта.

Российские врачи отмечают, что когнитивные расстройства при коронавирусе излечиваются известными препаратами, например, производимым в Италии «Глиатилином». Его выпускают в трех формах — ампулах для инъекций, растворе для приёма внутрь и капсулах. «Глиатилин» содержит активное вещество холина альфосцерат, усиливающее синтез ацетилхолина клетками головного мозга. Благодаря этому происходит восстановление памяти.

«Проводили большое число исследований этого препарата, и они показали улучшение когнитивных функций», — рассказала доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Наталья Вахнина.

Она пояснила, что «Глиатилин» назначается пациентам, которые перенесли инсульт, а также имеют хронические заболевания сосудов или артериальную гипертензию.

Препарат хорошо переносится людьми старшего поколения. Вахнина рассказала о своей пациентке, которой 81 год, спавшей более 20 часов в сутки и жаловавшейся на спутанное сознание. Спустя неделю приема «Глиатилина» ее состояние здоровья стало значительно лучше.

Врачи предупреждают, что перед использованием препарата нужно проконсультироваться у специалиста, так как у него есть противопоказания.

#Общество
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