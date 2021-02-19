«Пятерочка» и Doritos организуют помощь воспитанникам детдомов

Проект «Пятерочки» и бренда Doritos реализуется для решения именно этой задачи. Сиротам из Владимирской, Свердловской, Ленинградской и Архангельской областей окажут помощь в подготовке к экзаменам. В итоге их шансы получить хорошее образование увеличатся. Детям предоставят доступ к огромному количеству дополнительных уроков. Их учащиеся разберут с репетиторами. Еще с сиротами будут заниматься психологи. Последние должны подготовить подростков к самостоятельной взрослой жизни.