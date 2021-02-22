Областной игнор, проблемы студотрядов и помощь малышам: итоги недели в Нижнем Тагиле

Если в парке Народном земля перешла мэрии и теперь там будет проведено благоустройство, то тагильские помещения, которые переходят во владение области, находятся совсем в другом состоянии. Так, несколько лет назад три здания бывшего училища №100 на Вагонке отошли в оперативное управление Свердловскому областному медицинскому колледжу. И областное правительство показывает полную незаинтересованность не просто в дальнейшем применении зданий, а даже в их сохранении - три здания даже не законсервировали так, чтобы защитить от мародеров. Раньше в этом училище готовили будущих работников промышленных предприятий, но со временем спрос на специальности упал, а количество студентов снизилось с падением рождаемости.